Incidente stradale allo Zen: gravi due bambini

Numerosi volanti della polizia all'ospedale Villa Sofia.

1' DI LETTURA

PALERMO – Drammatico incidente allo Zen, a Palermo. In via Patti uno scontro tra due vetture ha provocato il ferimento di due bambini che sono stati trasferiti all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Al pronto soccorso sono arrivati i parenti. Tante persone che hanno assediato il nosocomio tanto che sono intervenuti numerose volanti di polizia. I poliziotti sono arrivati in massa per cercare di riportare la calma e consentire ai medici e infermieri di potere lavorare e cercare di curare i due bambini. Le loro condizioni sono molto serie.