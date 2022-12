Incidente stradale autonomo allo svincolo: ferita una donna

E' accaduto questa mattina in una delle ramificazioni della Statale 121.

1' DI LETTURA

MOTTA SANT’ANASTASIA. Non sarebbero gravi le ferite dalla donna alla guida di una Fiat 500 che questa mattina si è ribaltata su di un fianco all’uscita dello svincolo per Motta Sant’Anastasia. La conducente del mezzo è stata condotta in ospedale dal personale medico del 118 giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.



Poco chiara la dinamica dell’incidente stradale autonomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto avrebbe prima toccato il guardrail e poi sarebbe finita col cappottare dal lato guidatore: anche per questo, si è reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco che hanno liberato dall’abitacolo la donna.