FROSINONE – Nelle ultime 24 ore si sono verificati due sinistri mortali nel territorio di Frosinone, con un bilancio complessivo di tre vittime.

Scontro a Ceccano Durante la notte, nel comune di Ceccano, una Fiat Punto e una Skoda sono rimaste coinvolte in una collisione per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto hanno perso la vita due giovani. I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati ai Carabinieri.

Incidente sulla strada del Fusina Ete In un secondo episodio, verificatosi lungo il tratto stradale tra Pontecorvo e Frosinone, un uomo di circa cinquant’anni ha perso la vita a seguito di un tamponamento con un mezzo pesante. La vittima era residente a Pontecorvo.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti tecnici per stabilire le cause e le responsabilità di entrambi gli eventi.