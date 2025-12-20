 Incidente stradale: morti due giovani in provincia di Frosinone
Incidente stradale: morti due giovani in provincia di Frosinone

Nella giornata die ieri, morto un cinquantenne
LA TRAGEDIA
di
FROSINONE – Nelle ultime 24 ore si sono verificati due sinistri mortali nel territorio di Frosinone, con un bilancio complessivo di tre vittime.

Scontro a Ceccano Durante la notte, nel comune di Ceccano, una Fiat Punto e una Skoda sono rimaste coinvolte in una collisione per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto hanno perso la vita due giovani. I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati ai Carabinieri.

Incidente sulla strada del Fusina Ete In un secondo episodio, verificatosi lungo il tratto stradale tra Pontecorvo e Frosinone, un uomo di circa cinquant’anni ha perso la vita a seguito di un tamponamento con un mezzo pesante. La vittima era residente a Pontecorvo.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti tecnici per stabilire le cause e le responsabilità di entrambi gli eventi.

