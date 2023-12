Incidente sul GRA di Roma: un morto e sei feriti

Bilancio tragico dopo un maxi tamponamento a catena

Tragico bilancio a causa di un tamponamento avvento questa mattina, lunedì 18 dicembre, sul Grande Raccordo Anulare di Roma e si registra un morto e ben sei feriti. Il sinistro è avvenuto in carreggiata esterna prima dell’uscita Pisana – Magliana.

Secondo le prime informazioni, a rimanere coinvolte nell’incidente un maxi tamponamento a catena, sono stati un camion, tre furgoni e due auto, che si sono urtati per cause non note e ancora in corso d’accertamento.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare la vittima, purtroppo senza esito. I vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto, hanno estratto dalle lamiere due delle persone coinvolte e messo in sicurezza la strada.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.