Troppo gravi le ferite riportate. I sanitari non hanno potuto fare nulla

CUSAGO (MILANO) – Tragedia nel mondo del lavoro. Nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Cusago, comune della provincia di Milano. Un operaio di 23 anni è morto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il ventitreenne, che è originario dell’Egitto, lavorava come addetto in un’azienda di lavorazione dei rifiuti e sarebbe finito dentro la macchina che li trita.

I colleghi che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorritori. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno svolto tutte le operazioni necessarie per disincastrare il corpo. Lo hanno poi affidato alle cure degli operatori sanitari, ma purtroppo non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo, si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.