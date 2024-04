Fatale un volo di oltre tre metri

OPPIDO LUCANO (POTENZA) – Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina, martedì 24 aprile. La tragedia si è verificata in Basilicata, nel Potentino. Un operaio è morto tragicamente dopo essere caduto da una impalcatura all’interno del cantiere di una chiesa in costruzione nella cittadina di Oppido Lucano, in provincia di Potenza. La vittima è Donato De Luca, operaio di 56 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio era impegnato sull’impalcatura che circonda la struttura e avrebbe perso l’equilibrio ed è improvvisamente caduto, schiantandosi a terra nella parte sottostante e recintata del cantiere. Si ipotizza che, a causa del forte vento che oggi soffiava in zona, il cinquantaseienne sia stato colpito da una lamiera che lo avrebbe fatto sbilanciare.

L’uomo ha fatto un volo nel vuoto di circa tre metri che è risultato fatale. Inutili i soccorsi medici, accorsi sul posto dopo la richiesta di aiuto da parte dei presenti con una chiamata di emergenza. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che è avvenuto praticamente sul colpo.