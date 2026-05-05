Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

PAVIA – Un uomo di 69 anni, originario della provincia di Trapani e residente in provincia di Piacenza, è morto a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, lungo la careggiata diretta verso il capoluogo emiliano. Mentre era alla guida della sua auto, il 69enne si è scontrato contro una bisarca. L’impatto, violentissimo, si è verificato sul tratto pavese dell’A21, vicino a Stradella (Pavia).

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigli del fuoco, oltre agli operatori del 118. Il 69enne è apparso subito in condizioni gravissime: trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è morto poco dopo il ricovero. L’autista della bisarca, un uomo di 59 anni, è stato portato all’ospedale di Voghera :le sue condizioni non sono preoccupanti.

In seguito all’intervento dei mezzi di soccorso, il traffico ha proceduto a rilento nella prima parte del pomeriggio, per tornare poi alla normalità. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.