Incidente sulla Circonvallazione: un ferito e traffico paralizzato

Sul posto, il personale medico del 118 ed i vigili urbani.

CATANIA. Traffico letteralmente paralizzato ed un centauro ferito (fortunatamente non si trova in gravi condizioni). E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto quest’oggi poco prima delle ore 14 lungo la Circonvallazione di Catania. All’altezza di una delle rotonde che conduce verso Nesima è avvenuto il contatto tra un’Alfa ed uno scooter.

Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia municipale.

Caos e traffico impazzito per diversi chilometri con gli automobilisti che hanno sono rimasti imbottigliati nel serpentone della Circonvallazione per molto tempo.