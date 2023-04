Incidente sulla Ct-Me: perde la vita 27enne di Aci S. Antonio

Ennesima tragedia della strada. La giovane era in sella alla moto guidata dal fidanzato ventiquattrenne.

CATANIA. Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada Catania-Messina, direzione Messina, poco prima del ponte Alcantara. Una ragazza avrebbe perso la vita. Era a bordo di una moto. Il conducente è in condizioni critiche.

Sul posto per questo è giunto l’elisoccorso. Il traffico risulta totalmente bloccato. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia stradale.



La vittima è una ventisettenne di Aci Sant’Antonio, Arianna Franceschino, che era in sella alla moto guidata dal fidanzato 24enne: quest’ultimo è stato ricoverato al Cannizzaro di Catania e sarebbe, per fortuna, fuori pericolo.