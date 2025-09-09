Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca: un ferito in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade siciliane

PALERMO – Incidente stradale sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Nello scontro tra due auto avvenuto nel territorio di San Cipirello, è rimasto ferito un automobilista. Era alla guida di una Hyundai i20. Il mezzo, uscito di strada in seguito all’impatto con l’altro veicolo, è finito violentemente contro il guardrail.

L’incidente e i soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 per soccorrere i due conducenti, uno dei quali ha riportato ferite più gravi ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. A fine agosto, sullo scorrimento veloce un altro grave incidente. In quel caso lo scontro si è verificato nella zona tra Giacalone e Altofonte. Otto le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale.

L’incidente con 8 feriti

E dopo un agosto nero sulle strade siciliane, anche il mese di settembre è cominciato con una triste escalation. Dodici le vittime registrate dall’inizio del mese in Sicilia. L’ultima la scorsa notte, quando sulla stata 121 Palermo-Agrigento l‘auto di Roberto Coniglio, 42 anni, si è ribaltata. L’incidente è avvenuto tra Misilmeri e Bolognetta. L’uomo abitava a Cammarata, in provincia di Agrigento, dove lavorava come operaio.

In tanti nelle ultime ore l’hanno ricordato. Tra questi, il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane: “La nostra comunità è molto scossa per questa tragedia, forse provocata anche dalle condizioni delle nostre strade”.