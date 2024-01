Incidente sulla Statale a Cerda: due feriti, uno in codice rosso

Due uomini trasportati all'ospedale di Cefalù

CERDA – Incidente stradale sulla Statale che collega Cerda a Cefalù. Un uomo di 67 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Giglio in seguito allo scontro frontale tra due auto ieri. Nell’impatto è rimasto ferito un altro uomo. Il primo è stato portato al pronto soccorso in codice rosso, il secondo ha riportato ferite più lievi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e il personale del 118 che ha prestato soccorso e le prime cure ai due feriti.