Incidente sulla tangenziale di Messina: morta una donna

La donna è deceduta subito dopo il suo arrivo al Policlinico

MESSINA – Tre decessi in incidenti stradali a Messina in pochi giorni in città. Dopo la morte di un 61enne sul viale della Libertà e quella di un 62enne sul viadotto Bordonaro, stamani a perdere la vita è stata una 83enne che viaggiava a bordo di un’autovettura rimasta coinvolta in un tamponamento all’ingresso della galleria Telegrafo sulla tangenziale di Messina.

Il tamponamento, avvenuto in mattinata, ha coinvolto tre mezzi. La donna era uno dei passeggeri di queste autovetture. E’ stata trasportata al Policlinico dove però è morta subito dopo. Ancora in questo momento rallentamenti sono registrati lungo l’asse stradale.