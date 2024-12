Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica

ROMA – Un ragazzo di 19 anni è in fin di vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulla via Tiburtina, nel comune di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale. Il giovane è stato travolto da una vettura guidata da una ragazza di 28 anni, mentre il ragazzo è stato portato in ospedale a Tivoli e poi trasferito a Roma in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera, mercoledì 4 dicembre. Qui il ragazzo, un 19enne romeno residente poco distante, è stato travolto da una Fiat Punto condotta da una 28enne romana che procedeva in direzione Tivoli.

L’investimento mentre il giovane attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali e in prossimità di una fermata del bus Cotral.

In pericolo di vita

Il ragazzo, trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è stato poi trasferito d’urgenza all’Umberto I di Roma, dove si trova ricoverato in pericolo di vita a causa delle lesioni riportate.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno eseguito i rilievi e indagano sull’accaduto. La conducente della Punto, fermatasi a chiamare i soccorsi, è stata accompagnata in ospedale per gli esami di rito su alcol e droga.