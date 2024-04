Il motociclista sarebbe stato trascinato per diversi metri dal mezzo pesante

GARDISCA D’ISONZIO (GORIZIA) – Un incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A34 tra Gorizia e Gradisca d’Isonzo, in direzione di Villesse, poco prima della mezzanotte di giovedì 18 aprile. Nello scontro ha perso la vita un uomo di 55 anni.

Nello scontro sono stati coinvolti un camion e una motocicletta, l’uomo di 55 anni che era alla guida della moto ha avuto la peggio ed ha, purtroppo, perso la vita. Soltanto un po’ di paura, invece, per il 60enne alla guida del tir.

Sul luogo dell’incidente la polizia stradale e i vigili del fuoco. Un corsia è stata chiusa per eseguire i rilievi e ricostruire l’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni, il motociclista sarebbe stato travolto dal tir poco dopo l’ingresso in autostrada di Gradisca. Il mezzo pesante ha trascinato l’uomo terminando la propria corsa vicino a un altro mezzo pesante, fermo in una piazzola di sosta per la notte. Dinamiche al vaglio degli inquirenti.