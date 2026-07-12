Una donna è stata trasportata in ospedale

TRABIA (PALERMO) – Incidente lungo l’Autostrada A19 Palermo-Catania in direzione Palermo, tra Termini Imerese e Trabia.

Un’auto, una Peugeot 207, con a bordo due persone, si è scontrata con una Golf e si è ribalta.

Nello scontro, avvenuto all’interno di una galleria, una donna ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del al distaccamento di Termini Imerese che stanno mettendo in sicurezza la zona.

Il traffico risulta ridotto e si viaggia ad una corsia.