Incidente tra un’ambulanza e un’auto: tre feriti

L'auto ha fatto un volo di 8 metri dentro una scarpata. La nota dell'Ugl.

MISILMERI – Incidente la scorsa notte tra un’ambulanza e un’auto nella strada statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri. Nell’impatto la vettura ha fatto un volo di circa 8 metri ed è finita in una scarpata. Tre i feriti: due a bordo dell’ambulanza e uno nell’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti con la loro squadra speciale del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale. L’automobilista è stata quindi imbracata e riportata sulla sede stradale. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale.

