Incidente, traffico bloccato sulla A29 Alcamo – Trapani

Veicoli fermi sulla diramazione, sul posto presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine

TRAPANI – A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 32,500 il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A29 Dir “Alcamo Trapani” in direzione Alcamo, nel territorio di Trapani.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, un veicolo ha urtato un albero che è caduto in carreggiata ostruendola. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto sono a lavoro per rimuovere l’albero.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.