Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia

CANOSA DI PUGLIA (BARI) – Incidente e tragedia nella notte, un’auto si è schiantata contro un camion. Le vittime sono due ragazzi, avevano 25 e 23 anni.

Incidente e tragedia in Puglia

Lo scontro è avvenuto sulla strada statale 93, nei pressi del casello autostradale dove, per cause in corso di accertamento, è avvenuto il terribile impatto tra auto e camion.

