Incidenti in Sicilia, continua la strage: ancora due giovani vite spezzate

Da Corleone a Siracusa, lacrime e croci

PALERMO – Incidenti in Sicilia, continua la strage sulle strade. Ancora sangue, due giovani hanno perso la vita in poche ore. Si tratta di ragazzi morti mentre viaggiavano su una moto. I particolari.

Incidenti, lo scontro a Corleone

Impatto fatale sulla statale 188 a Corleone, un 22enne, Giuseppe Graziano, si è scontrato con un trattore. Inutili, purtroppo i soccorsi.

Le cause del decesso sono in corso di ricostruzione, stanno indagando i carabinieri.

Lutto a Isola delle Femmine, annullato lo spettacolo musicale previsto questa sera in occasione della sagra del Pesce a Isola delle Femmine. Il sindaco Orazio Nevoloso lo ha comunicato nella tarda mattinata di oggi, non appena appreso dell’incidente mortale accaduto a Giuseppe Graziano, ventiduenne figlio di un dipendente del Comune di Isola delle Femmine.

“A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, l’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione centro studi elementi, ha deciso di annullare lo spettacolo musicale previsto per questa sera alle ore 21.30. In questo momento tragico e improvviso ci stringiamo attorno al nostro dipendente comunale al quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, per la dolorosa e prematura scomparsa”, ha detto.

Impatto fatale a Siracusa

L’altro incidente mortale è avvenuto a Siracusa intorno alle 5 del mattino, in contrada Terrauzza.

Un 18enne, Gabriele Scavone, viaggiava a bordo di una moto. Dubbi sulla dinamica, potrebbe trattarsi di un impatto autonomo.

Il giovane viaggiava con un amico, rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Umberto I.

Gabriele Scavone avrebbe perso il controllo del motociclo, le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

Il sondaggio

Si registrano, purtroppo, molti sinistri stradali, con relative vittime, in Sicilia. Una lunga scia di croci che si è allungata nell’ultimo periodo. Esistono soluzioni possibili?

Per cercarle bisogna partire da una domanda ineludibile, a prescindere dai singoli casi che saranno oggetto di rispettive indagini.

Qual è la causa di così tanti sinistri? VOTA QUI