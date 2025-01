I due casi nel veneziano e nel padovano

Strade insanguinate in Veneto. In due incidenti mortali distinti hanno perso la vita una donna di 49 anni originaria di Solesino e coinvolta in un incidente ad Albignasego, nel padovano. Morto anche un giovane di 25 anni originario di Venezia ma coinvolto in uno scontro a Ca’ Noghera, nei pressi di Tessera.

Gli incidenti mortali in veneto

La donna di 49 anni, madre di 3 figli, era appena scesa da un autobus in via Silvio Pellico e stava andando a piedi al lavoro quando è stata investita e uccisa da un furgone. Alla guida del mezzo c’era un uomo di 39 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi.

L’uomo di 25 anni è morto invece in uno scontro frontale nel veneziano, a Ca’ Noghera, sulla statale Triestina. Il 25enne era alla guida di un’auto che è finita sotto un camion ed è stata tagliata in due. L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente mortale, sul posto i vigili del fuoco.

