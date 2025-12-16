Incidenti sulla Palermo-Sciacca, tavolo tecnico: “Provocati da chi guida”

Sullo scorrimento veloce 45 scontri dall'inizio dell'anno

PALERMO – Un tavolo tecnico promosso dalla Regione Siciliana si è tenuto oggi all’assessorato regionale alle Infrastutture e Mobilità. Obiettivo, analizzare gli incidenti avvenuti lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”.

L’incontro

A renderlo noto è l’Anas: “All’incontro, convocato dall’Assessore Alessandro Aricò, hanno partecipato Anas, le Forze dell’Ordine, le Prefetture di Palermo-Trapani-Agrigento. Durante la riunione sono stati esaminati, uno per uno attraverso report dettagliati, tutti i 45 incidenti registrati da gennaio 2025 a novembre”

L’analisi tecnica

“L’analisi tecnica coordinata dalla Regione Siciliana ha evidenziato che l’infrastruttura non presenta criticità – spiegano -. Il tracciato è stato oggetto di periodiche e regolari manutenzioni. La causa principale degli incidenti è risultata essere il mancato rispetto del Codice della Strada. Il fattore umano – alta velocità, sorpassi azzardati, distrazione alla guida – rappresenta il motivo scatenante della totalità degli incidenti”

“La Regione Siciliana – prosegue la nota – promuove un metodo operativo innovativo con soluzioni concrete e immediate: l’infrastruttura non presenta criticità; il fattore umano è la causa scatenante dei sinistri; In arrivo sistemi di controllo di ultima generazione. La Regione Siciliana, attraverso il coordinamento dell’Assessorato alle Infrastrutture, ha stabilito l’adozione di sistemi di controllo di ultima generazione.

Aricò: “Sicurezza dei cittadini nostra priorità”

“La Regione Siciliana ha messo in campo un metodo operativo mai realizzato prima – ha dichiarato l’Assessore Alessandro Aricò – riunendo attorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali e operativi in grado di contribuire fattivamente alla soluzione del problema: Forze dell’Ordine, Prefetture, Anas e ogni ente competente. Non ci siamo limitati all’analisi del fenomeno, ma abbiamo individuato soluzioni concrete e immediatamente operabili. Questo approccio integrato e collaborativo, promosso e coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture, rappresenta un modello di governance che intendiamo replicare per affrontare ogni criticità del territorio. La sicurezza dei cittadini siciliani è la nostra priorità assoluta e la affrontiamo con determinazione, competenza e azione immediata”.