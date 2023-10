Incidenti sulla tangenziale di Catania, nove veicoli coinvolti

I due scontri all'altezza dello svincolo Anas

1' DI LETTURA

CATANIA – Incidenti sulla tangenziale di Catania: due scontri hanno coinvolto diverse auto nello stesso punto dell’arteria stradale, all’altezza dello svincolo Anas. Gli incidenti sono avvenuti sulle due diverse carreggiate, sia in direzione Messina che in direzione Siracusa. Non ci sono feriti gravi.

Gli incidenti sulla tangenziale di Catania

Il primo incidente ad avvenire sarebbe stato quello sulla carreggiata in direzione Messina, in cui per motivi ancora in fase di ricostruzione sarebbero stati coinvolti 4 diversi veicoli. Quello nella carreggiata opposta, in direzione Siracusa, sarebbe avvenuto proprio a causa di un curioso che ha rallentato per osservare l’altro incidente. Nel secondo caso sono stati coinvolti 5 veicoli.

Il traffico è rallentato lungo tutta l’arteria stradale. In particolare, in direzione Messina sono segnalate code fin dallo svincolo Zona Industriale, mentre in direzione Siracusa rallentamenti e code iniziano da prima della barriera di San Gregorio.

Sul luogo degli incidenti è presente la Polizia Stradale per la ricostruzione delle dinamiche.