Due incidenti nel Palermitano: tre minori ricoverati in gravi condizioni

Gli scontri a Terrasini e a Carini

PALERMO – Altri due drammatici incidenti sulle strade del Palermitano, con tre minorenni coinvolti che sono rimasti gravemente feriti. Il primo si è verificato sulla strada statale 113, nel territorio di Terrasini. M.C di 15 anni, si trovava al volante di un quadriciclo elettrico, il piccolo mezzo Citroen Ami che è possibile guidare dai 14 anni in poi.

Scontro all’incrocio a Terrasini

In auto con lei, la 16enne S.R. All’altezza di viale Giuseppe Consiglio, dove si trova il semaforo, lo scontro con una moto Yamaha. In sella c’erano F.C di 17 anni e A.C di 15. L’impatto si è rivelato violentissimo: i due ragazzi sulla moto sono finiti sull’asfalto e hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi in ospedale, in codice rosso. Sono stati ricoverati al Civico di Partinico, dove la prognosi è riservata.

L’incidente a Carini

Poco dopo, un altro incidente è avvenuto sulla strada statale 113, ma in questo caso nella zona di Carini. Coinvolti un’auto e uno scooter. Nel dettaglio, J.C di 19 anni, era alla guida di una Mercedes e stava per immettersi sulla statale quando è avvenuto l’impatto con un Honda Sh guidato da N.G, di 17 anni.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118: ad avere la peggio il minorenne, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. E’ stato ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Sui due incidenti sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Feriti e caos in autostrada

Ieri, 24 febbraio, un altro incidente aveva provocato due feriti e caos nel Palermitano. Lungo l’autostrada A/29, si sono infatti scontrati quattro mezzi. E’ successo all’interno della seconda galleria, nella zona di Isola delle Femmine, in direzione Trapani. Il traffico era rimasto bloccato per diverse ore.