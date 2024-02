La tragedia

PISTOIA- Una donna di 37 anni, incinta di otto mesi, è morta ieri dopo essersi sentita male in casa a Pistoia. Trasporta d’urgenza all’ospedale San Jacopo, i medici hanno provato a rianimarla a lungo, per permettere anche la nascita del piccolo con il cesareo, che come riportato oggi da La Nazione, ora si trova all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in condizioni gravi.