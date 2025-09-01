L'uomo "liberato" dalle forze dell'ordine

Aveva organizzato una notte di passione con una escort brasiliana, ma la serata è degenerata fino a richiedere l’intervento della polizia. È accaduto ad Alassio, dove un turista ha vissuto un’avventura decisamente lontana dalle aspettative.

Come racconta “Savona News”, l’uomo aveva contattato la donna tramite una app di incontri, concordando pagamento anticipato e orario. Una volta arrivato nell’appartamento indicato, l’accoglienza sembrava normale, ma dopo pochi minuti la situazione è precipitata.

L’incontro con la prostituta finisce male

La prostituta ha cambiato idea, spiegando che l’incontro sarebbe stato rimandato. Il turista, contrariato, ha reagito con insistenza e ne è nato un acceso alterco.

La donna lo ha colpito con alcuni schiaffi e, per calmarlo, lo ha chiuso in uno sgabuzzino, intimandogli di smetterla. A quel punto è stato lui stesso, imbarazzato, a chiamare le forze dell’ordine.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno ascoltato entrambe le versioni e verificato che l’uomo fosse libero di andarsene. Al momento né la escort né il cliente hanno sporto denuncia.

