Incontro sulla cannabis, polizia a scuola: interrogazione di Faraone

"Azioni come queste mettono in discussione il diritto alla manifestazione del pensiero"

Quello che è accaduto all’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina pone degli interrogativi su come si intende la democrazia nel nostro Paese, Davide Faraone, Parlamentare del gruppo Azione-Italia Viva- Renew Europe e Francesco Alloro, coordinatore provinciale di IV Enna, hanno chiesto che si faccia chiarezza.

Faraone e Alloro: “Fatto grave, inammissibile”

“Riteniamo il fatto molto grave perché, indipendentemente da come la si pensi nel merito, azioni come queste mettono in discussione il diritto alla manifestazione del pensiero, che è pietra angolare della nostra Costituzione e che è alla base della formazione degli studenti tra i banchi di scuola. E’ inammissibile-conclude- che durante una assemblea di istituto, peraltro autorizzata, gli studenti ricevano la visita della Polizia, ancora più impensabile è che alla domanda degli studenti perché fossero lì la risposta degli agenti sia stata: “Le domande le facciamo noi”, chiedendo le generalità a tutti gli studenti”.

Interrogazione parlamentare a Valditara e Piantedosi

Davide Faraone ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro per l’Istruzione, Giuseppe Valditara e al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.