Incontro VII commissione e associazioni dei precettori del RDC

È stata fatta una attenta disamina sulle attività svolte in città

PALERMO – Incontro, questa mattina, tra VII commissione consiliare del comune di Palermo e i presidenti e vice presidenti delle associazioni, percettori del reddito di cittadinanza.

Tra le parti è stata fatta una attenta disamina delle attività di volontariato che hanno svolto e continuano in città vedi: diserbo, giardinaggio, stazionamento nelle scuole in entrata ed uscita per alunni e studenti, manutenzione di aree adibiti a giardini pubblici scuole, pulizia strade, spiagge ecc….

Le stesse associazioni – si legge in una nota inviata da Pasquale Terrani presidente della commissione – hanno dato la loro disponibilità a continuare in termini di volontariato tale attività per rendere un servizio per la nostra Palermo. Il Presidente della VII commissione Pasquale Terrani congiuntamente al vice presidente Giambrone, al vice presidente del c.c.Mancuso, ai consiglieri Ferrandelli e D’Alessandro preso atto della disponibilità degli stessi, si faranno portavoce nei confronti degli assessori di competenza e del Sindaco, per verificare eventuali programmi ed attivazione dei PUC come già attivati in altre Città.