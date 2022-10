Indagine su contributo alla Pro loco: sentenza confermata per Toscano

Respinto il ricorso contro l'assoluzione del sindaco di Erice

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo ha respinto il ricorso della Procura di Trapani contro l’assoluzione decisa nel febbraio dell’anno scorso dal gup del Tribunale di Trapani nei confronti del sindaco di Erice Daniela Toscano. Il procedimento è collegato al contributo, pari a otto mila e cinquecento euro, deliberato nel luglio 2019 dalla Giunta comunale di Erice a favore della Pro Loco, per una manifestazione di tre giorni “Zona Franca urbana…in festa” organizzata nei giorni del 26 luglio e dell’11 e 17 agosto del 2019.

Secondo l’accusa, pm Rosanna Penna, più che di una delibera si trattava di una ratifica di una decisione già presa dalla Toscano. Il tutto, come dall’informazione di garanzia notificata a suo tempo al primo cittadino, volto a mantenere il controllo del proprio bacino elettorale nella zona del rione popolare di San Giuliano. Il gup però respinse l’assunto del pm, accogliendo la richiesta del difensore della Toscano, l’avvocato Giuseppe Rando, e pronunciò nel febbraio 2021 una assoluzione con formula piena, “il fatto non costituisce reato”. Una sentenza contro la quale il pubblico ministero propose ricorso in appello, ma appena ieri i giudici di secondo grado hanno confermato la decisione di primo grado, dando ragione alla Toscano.