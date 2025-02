L’inedito di Pippo Fava: “Il Vangelo secondo Giuda”

L'adattamento e la regia sono di Claudio Fava

CATANIA – Sono in pieno svolgimento le prove dello spettacolo “Il Vangelo secondo Giuda” di Giuseppe Fava, nuova produzione del Teatro Stabile di Catania.

Un testo inedito, che vede l’adattamento e la regia di Claudio Fava, che andrà in scena alla Sala Futura da giovedì 20 a domenica 23 febbraio.

Il cast artistico è formato da David Coco, Maurizio Marchetti, Antonio Alveario, Manuela Ventura, Liborio Natali, Alessandro Romano e Matteo Ciccioli.

Il regista Claudio Fava presenta così lo spettacolo: “Tra una settimana tornerà sulle scene, dopo 40 anni, Giuseppe Fava con un testo inedito sul quale, in questi mesi, ho a lungo lavorato per ottenere una riduzione teatrale che ne restituisse intatte l’attualità, la freschezza e la grande capacità di ironia. Ho il privilegio di dirigere una compagnia di attori straordinari e appassionati e, questo spettacolo, credo che possa essere un regalo significativo per questa città”.