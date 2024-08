Renna colpito da infarto, la vicinanza di associazioni e istituzioni

La solidarietà all'Arcivescovo metropolita

CATANIA – Solidarietà e vicinanza all’arcivescovo di Catania Luigi Renna, colpito da un infarto nella notte tra il 10 e l’11 agosto. Sono diversi gli auguri di pronta guarigione per il religioso in arrivo dal mondo politico, sindacale e dall’associazionismo catanese.

Cisl Catania: “Vicini con la preghiera”

All’arcivescovo esprime la propria vicinanza Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl Catania: “Auguriamo una pronta guarigione a monsignor Luigi Renna – scrive Attanasio in una nota – colpito questa notte da infarto. Tutta la Cisl è a lui vicino con la fede e la preghiera perché possa guarire presto e tornare quanto prima nella comunità dei fedeli catanesi, a continuare la sua opera apostolica e sociale”.

Lo Studio Teologico San Paolo

Solidarietà a Renna arriva dallo Studio Teologico San Paolo, istituto di studi teologici: “Lo Studio Teologico San Paolo – si legge in una nota della direzione – si unisce in preghiera per il nostro Moderatore, l’Arcivescovo Monsignor Luigi Renna, operato stanotte d’urgenza per infarto. Il Signore lo guarisca presto e lo custodisca”.

Il Movimento cristiano lavoratori

Al coro di solidarietà si unisce anche il Movimento cristiano lavoratori, in un comunicato firmato dal presidente provinciale Piergiuseppe De Luca: “Il Movimento cristiano lavoratori – si legge – sede provinciale di Catania, augura al nostro Vescovo eccellentissimo una pronta guarigione, che possa rimettersi presto. La città di Catania e i catanesi hanno bisogno e tanto della Sua guida, ci affidiamo alla preghiera”.