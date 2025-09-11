 Infarto sulla nave da crociera, soccorso dalla Capitaneria di Trapani
Infarto sulla nave da crociera, soccorso dalla Capitaneria di Trapani

Intervento della motovedetta al largo di San Vito Lo Capo
IL SALVATAGGIO
di
1 min di lettura

TRAPANI – La motovedetta S.A.R. CP 330 della Capitaneria di Porto di Trapani ha soccorso un membro dell’equipaggio di una nave da crociera in navigazione da Palermo a La Valletta mentre si trovava al largo di San Vito Lo Capo.

La sala operativa della Guardia Costiera di Trapani ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte del comandante della nave MSC MAGNIFICA, partita da Palermo, che ha segnalato un probabile principio di infarto. La Guardia Costiera ha coordinato i soccorsi e l’uomo è stato trasferito sulla motoveetta e affidando alle cure del personale sanitario del 118 che aspettava in banchina.

Tags:

