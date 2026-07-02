L'intervento del personale Anas e di una Oss

CALTANISSETTA – Il personale Anas e un’operatrice socio-sanitaria hanno salvato un automobilista colpito da infarto all’interno della galleria Fortolese, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, a Caltanissetta.

Infarto sulla Palermo-Catania

Ieri pomeriggio, ricevuta la segnalazione dell’emergenza, la squadra Anas è intervenuta in pochi minuti. Le operazioni sono state coordinate dal sorvegliante Francesco Paolo Spagnuolo, con il caposquadra Giovanni Lo Re e i cantonieri Domenico Velardi, Davide Lodico e Calogero Lo Re, giunti sul posto con il mezzo di servizio.

Il personale ha messo in sicurezza l’area, assistendo l’automobilista, determinante il contributo di Francesca Perriera, Oss dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta che, trovandosi casualmente in transito, si è immediatamente fermata per prestare assistenza.

Salvato un automobilista

Perriera ha collaborato con il personale Anas nelle attività di primo soccorso, fornendo il necessario supporto sanitario fino all’arrivo dell’equipaggio del 118.

“La perfetta collaborazione – ha detto Nicola Montesano, responsabile della struttura territoriale di Anas Sicilia – tra il personale Anas, la Polizia Stradale, l’Operatrice Socio-Sanitaria e i sanitari del 118 ha consentito di affrontare l’emergenza con rapidità ed efficacia, offrendo all’uomo le migliori possibilità di sopravvivenza in una situazione in cui ogni secondo è determinante”.