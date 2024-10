L'uomo era stato da poco visitato, poi la violenza

MELDOLA (FORLÌ-CESENA) – Nuova aggressione ai danni del personale sanitario. A farne le spese, questa volta, è stata un’infermiera della Casa della comunità di Meldola, nel Forlivese, che è stata accoltellata da un paziente.

L’uomo, secondo quanto raccontato, era arrivato nella struttura per ricevere una terapia: l’infermiera ha eseguito la somministrazione ma quando è arrivato il momento di fissare il successivo appuntamento, l’utente ha estratto un coltello colpendo la donna, fortunatamente in modo superficiale, al collo ed in maniera più grave a una mano.

L’infermiera si è difesa, in attesa dell’arrivo dei soccorsi degli operatori sopraggiunti dagli altri ambulatori e poi è stata immediatamente trasportata in Pronto soccorso. “Non è in pericolo – fanno sapere dalla Ausl Romagna – ma si trova in stato di shock per l’aggressione subita”.

L’aggressore è stato bloccato dagli agenti intervenuti.

Leggi anche il racconto dei sanitari aggrediti a Palermo.