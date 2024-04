Influencer e social, riflettori sul fenomeno: il ruolo del Corecom

Il dibattito e le prospettive

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lo scorso gennaio ha approvato le linee guida volte a regolamentare l’attività degli influencer. Si tratta di un importante passo nel disciplinare un’attività che ha conosciuto una rapidissima espansione negli ultimi anni.

Il primo punto è rappresentato dall’aver messo nero su bianco una esatta definizione di influencer: soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media. Da ciò ne discende che anche gli influencer devono attenersi alle disposizioni del TUSMA, il Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Le linee guida approvate riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti.

“Quello di oggi è un appuntamento con il quale intendiamo accendere un riflettore su un fenomeno, quello degli influencer, che anche di recente ha conquistato la ribalta delle cronache – ha sottolineato il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia -.Ma noi oggi vogliamo andare oltre, ci interessa guardare e analizzare anche gli aspetti meno evidenti e patinati di questa attività, verificare lo stato dell’arte dell’imponente sforzo regolatorio che sta compiendo l’AGCOM, capire quale contributo ciascun Corecom possa dare, perché ognuno di noi deve fare la propria parte”.

Il commissario del Corecom Sicilia Aldo Mantineo ha snocciolato alcuni dati salienti dell’attività svolta dal Corecom Sicilia e quindi, affrontando il tema del confronto, ha richiamato “l’importanza del passo compiuto dall’AGCOM con la stesura delle linee guida relative all’attività degli influencer, una fotografia destinata ad essere costantemente “ritoccata”, considerata la straordinaria rapidità con la quale il fenomeno si evolve”.

E che l’intuizione del Corecom Sicilia di accendere con questo convegno un faro sul “fenomeno” influencer sia stata vincente, lo dimostra il fatto che il coordinatore nazionale dei presidenti dei Corecom, Antonio Donato Marra, nel suo saluto al quale ha fatto seguito quello del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, ha annunciato l’attribuzione di una delega specifica nell’ambito del coordinamento al Corecom Sicilia proprio sul tema “Analisi e studio di possibili attività di governanceper new media e influencer”.