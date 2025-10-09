Morta influencer di 27 anni: mangiava solo frutta da 10 mesi

La ragazza era arrivata a pesare 22 chili

Karolina Krzyżak, 27 anni, pesava solo 22 chili quando è morta di fame dopo aver seguito una dieta composta esclusivamente da frutta cruda. A raccontare la sua storia è “The Sun”. Nata a Varsavia, la giovane era partita per Bali con l’intento di incontrare persone che condividessero il suo stile di vita, ma è deceduta da sola a causa della malnutrizione.

Un’indagine del “Cut” ha rivelato come quella che un tempo era una ragazza felice sia caduta vittima di una pericolosa tendenza nel mondo del “benessere”. A peggiorare la situazione, un precedente disturbo alimentare l’aveva resa particolarmente vulnerabile a queste abitudini potenzialmente letali.

Influencer morta a Bali, gli ultimi mesi di vita

Tuttavia, fu solo nel dicembre 2024, quando Karolina Krzyżak si registrò al resort Sumberkima Hill, che le sue condizioni peggiorarono drasticamente. All’arrivo, lo staff dell’hotel venne chiaramente informato delle sue esigenze alimentari.

Era stato chiesto loro di servirle esclusivamente frutta, consegnata direttamente alla porta della sua stanza. Il direttore dell’albergo spiegò che non era insolito ricevere richieste di pasti vegani, dato che la struttura era incentrata sul benessere.

Bali

Bali, influencer trovata morta nella sua camera d’hotel

Durante il soggiorno, la ragazza era diventata talmente debole che una sera dovette essere accompagnata nella sua stanza dal portiere notturno, poiché non era in grado di camminare da sola.

Preoccupati, i membri dello staff la implorarono di consultare un medico. Purtroppo, ogni richiesta cadde nel vuoto.

Tre giorni dopo il suo arrivo, l’hotel ricevette un messaggio da un residente locale, amico di Karolina Krzyżak , che diceva di non averla più sentita da quando era arrivata al resort e di essere preoccupato.

A quel punto, il personale dell’hotel si precipitò nella sua stanza. Lì trovarono la 27enne rigida e immobile: era morta da sola.

Secondo un’amica, al momento della morte Karolina Krzyżak soffriva di osteoporosi avanzata e di una grave carenza di albumina. La giovane polacca, che aveva trascorso tutta l’adolescenza lottando contro l’anoressia, alla fine è stata sopraffatta dalle conseguenze delle sue scelte di vita.

Dal veganismo al fruttarismo

Da adolescente aveva iniziato a soffrire di problemi legati all’immagine corporea, ma fu solo dopo essersi trasferita nel Regno Unito per studiare all’Università di Leeds che si avvicinò allo yoga e al veganismo.

Non è chiaro quando decise di passare al “fruttarismo”, ma le frequenti foto pubblicate sui social, che la ritraevano sempre più emaciata, spinsero i genitori a chiederle di tornare a casa per curarsi. Nonostante i loro sforzi, non riuscirono a convincerla a cambiare strada. Anche gli amici tentarono più volte di farle comprendere la gravità della situazione, ma quando partì per Bali era ormai troppo tardi.

