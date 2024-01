Influenza e morti a Valverde, il sindaco: “Nessun focolaio di suina”

Le parole del sindaco

VALVERDE (CATANIA) – “Non c’è alcun focolaio di influenza suina e nessun allarme. Purtroppo si sono registrati due decessi per influenza. E uno dei due, è giusto sottolinearlo, non risiede a Valverde”. A parlare è il sindaco di Valverde Domenico Caggegi, che sottolinea come sia al lavoro di concerto con le autorità sanitarie e che la situazione sarebbe sotto controllo.

Il caso

Il caso è venuto fuori in queste ore per il decesso di una donna che lavora in città e di un uomo residente a Valverde. “La nostra cittadina, come tutto il territorio nazionale, sta vivendo il picco influenzale tuttavia non è opportuno creare allarmismi – afferma –. Siamo sempre in contatto con le autorità sanitarie competenti e non ci hanno segnalato sino ad oggi alcuna criticità”.

“Possiamo continuare la nostra vita quotidiana e i consigli di carattere igienico-sanitario sono sempre gli stessi che valgono ogni anno durante questo periodo – prosegue il primo cittadino -. Sono costantemente in contatto con i dirigenti dei reparti di malattie infettive e posso dire che non vi è alcuna ragione di fare allarmismo”.