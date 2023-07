Informazione a Catania: cambiamenti e nuovi scenari

Il seminario promosso da Europe Direct riguarda temi di strettissima attualità, compreso quello della intelligenza artificiale

CATANIA. Giovedì 27 alle 19 presso il Centro Uffici Verga, in corso Italia 13, si terrà un importante evento. S’intitola: “Come cambia l’informazione a Catania: muore la carta stampata e arriva l’intelligenza artificiale. Nuovi scenari per la democrazia e il giornalismo”. A promuoverlo è Europe Direct Catania, col supporto della ONG JO Education Innovation Hub Catania.

L’evento, sotto forma di tavola rotonda, sarà un’importante occasione per il brainstorming. Vedrà protagonisti i giornalisti del territorio e i professionisti del mondo dell’informazione. Un mondo già stravolto dall’avvento di Internet, dei social media e oggi dall’intelligenza artificiale.

È proprio l’intelligenza artificiale il tema del momento. Niente, infatti, sarà più come prima. Ogni radicale cambiamento rappresenta oggi una minaccia o un’opportunità. Sta a noi allora saper interpretare i timori di coloro che svolgono lavori creativi e che, sempre più frequentemente, verranno sostituti o affiancati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.

Proprio 10 anni fa, sempre nella città dell’Elefante, si svolgeva, organizzato dal Tavolo per le Imprese, un altro brainstorming di successo dal titolo “Rivoluzione tecnologica: come cambia l’informazione a Catania”. Evento che già trattava il tema del declino della carta stampata in favore delle testate telematiche. In 10 anni è cambiato tutto e stavolta, con l’affermarsi dell’intelligenza artificiale, il range temporale per un cambio di paradigma sarà più breve.

Come 10 anni fa sul tema dell’informazione, all’evento di giorno 27 modererà Giuseppe Ursino, presidente della Ong Osservatorio e-Medine. Porterà i saluti dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia il tesoriere Salvatore Di Salvo (segretario nazionale UCSI).