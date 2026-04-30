Ingala: “Onorata della fiducia, avanti con spirito di squadra”

Il neo assessore della Giunta Schifani si dice pronta a questa nuova sfida

PALERMO – “Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del Mpa-Grande Sicilia e a tutti gli esponenti del movimento per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi indicata quale assessore regionale con delega alla Funzione Pubblica. Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità”. Lo afferma la neo assessora regionale Elisa Ingala.

“È un ruolo importante – aggiunge – che richiede impegno quotidiano, ascolto e capacità di visione. Ma è anche, prima di tutto, un impegno verso la nostra terra e verso i cittadini siciliani”.

“Il mio percorso politico e umano è sempre stato fortemente legato ai valori dello Statuto Autonomista e al rispetto delle Istituzioni, l’unico veicolo per migliorare la condizione della nostra terra e della nostra comunità. Un senso di appartenenza autentico, costruito nel tempo, che oggi si rafforza ulteriormente e che rappresenta la base da cui partire per affrontare le sfide che ci attendono. Lavorerò in piena sinergia con i colleghi del Governo regionale, con l’assemblea e con il gruppo parlamentare – osserva Elisa Ingala da ieri ufficialmente nella giunta e che giurerà il prossimo 6 maggio – nel segno della leale collaborazione e della concretezza. L’obiettivo è uno solo: dare risposte efficaci ai territori, valorizzare le competenze e costruire percorsi di sviluppo sostenibile per la nostra Isola. A tutti coloro che hanno creduto in me, rivolgo il mio grazie più profondo. Questo incarico sarà onorato con dedizione, spirito di servizio e con l’orgoglio di rappresentare una comunità politica che ha fatto della coerenza e dell’impegno la propria cifra distintiva”.