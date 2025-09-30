Ingorgo all’Ars, si corre per i fondi Pnrr della formazione professionale

Enti sul piede di guerra. Turano: "Abbiamo saputo tutto soltanto a fine agosto"

PALERMO – È ingorgo legislativo all’Assemblea regionale siciliana. Il Parlamento regionale, da tempo proiettato sulla manovra quater, è stato di colpo catapultato in una discussione su un disegno di legge ‘last minute’ che modifica la riforma della formazione professionale datata 2019.

Perché ora il ddl Formazione professionale

Si tratta di un ddl che modifica il catalogo dei corsi della formazione professionale e attribuisce un maggiore valore ai tirocini nelle imprese. L’intervento legislativo è stato richiesto dall’Unione europea che con i fondi Pnrr finanzia una parte dei corsi. Ogni Regione beneficiaria dei fondi dovrà varare le modifiche con un’apposita legge entro il 30 settembre. Una dead-line che sta costringendo l’Ars a correre per approvare il ddl.

L’ingorgo legislativo all’Ars

Sono in bilico cento milioni di euro (la fetta stabilita per per l’Italia), come anticipato oggi dal Giornale di Sicilia. Da qui la corsa dell’assessore alla Formazione professionale, Mimmo Turano, a mettere in piedi la norma. In un primo momento si era pensato ad un emendamento alla manovra quater ma in seguito, visto l’allungamento dei tempi delle Variazioni di bilancio, si è deciso di optare per un ddl ad hoc che però, di fatto, finisce per intralciare i lavori di Palazzo dei Normanni stravolgendone l’agenda.

Opposizioni sul piede di guerra

Il testo è stato approvato dalla commissione Cultura del Parlamento con una seduta-lampo questa mattina e così è sbarcato in Aula, dove però le opposizioni non hanno nascosto il loro disappunto. A Sala d’Ercole sono intervenuti il capogruppo Pd Michele Catanzaro e Ismaele La Vardera (Controcorrente), mentre in mattinata il Movimento cinque stelle non era stato tenero con il governo attraverso le parole del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, che era arrivato a chiedere le dimissioni di Turano giudicato “colpevole” del ritardo.

“Abbiamo saputo di questa scadenza soltanto a fine agosto – si è difeso in aula l’assessore alla Formazione professionale -. Quando ho capito che non c’erano più i tempi per l’emendamento, ho chiesto di incardinare un ddl nuovo”. Netta la risposta di La Vardera e Catanzaro: “Non voterò contro questo ddl perché utile ai siciliani ma non intendo essere presente in aula per un governo che tratta i deputati come i suoi servi”, le parole della ex Iena. Per Catanzaro, invece, “è importante che in aula ci sia soprattutto la maggioranza”, dal momento che questo governo “non può sempre chiedere alle opposizioni di andare in soccorso”.

Le paure del mondo della formazione professionale

Fuori da palazzo dei Normanni, intanto, si registrano le preoccupazioni del mondo della formazione professionale siciliano. Le associazioni datoriali degli enti di formazione professionale accreditati Anfop, Assofor O.D, Asef, Cenfop Sicilia, Forma Sicilia, Forma.Re, Iform, Federterziario, assieme all’organizzazione sindacale Ugl Scuola-Formazione, hanno espresso “ferma contrarietà e profonda preoccupazione per il contenuto del disegno di legge”. Gli enti temono di essere cancellati dalla galassia della formazione professionale con un ddl mai discusso con gli operatori del settore. “Non stiamo stravolgendo la legge che regola la formazione professionale, né ampliando la platea degli enti”, ha rassicurato Turano.

In questo clima l’aula oggi è stata sospesa per due volte. Le trattative tra i corridoi di Palazzo dei Normanni proseguono per tentare di capire se sarà possibile salvare in extremis i fondi promessi da Bruxelles.