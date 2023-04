Inps, pratica forense al via dall’11 aprile: ecco come effettuarla

Le domande possono essere presentate online

“I laureati in Giurisprudenza – in possesso dei requisiti previsti – che vogliono maturare la pratica forense in un ambiente particolarmente stimolate, in una della più importanti agenzie pubbliche in grado di trasmettere alte competenze giuridiche e una profonda cultura del servizio, anche quest’anno potranno fare domanda per cogliere questa opportunità”. Lo si legge in una nota dell’Inps, a proposito della possibilità di effettuare la pratica forense presso l’Avvocatura dell’Inps. Su www.inps.it ci sono i bandi con le modalità di partecipazione, i requisiti e i titoli di merito e sono pubblicati sia sul sito istituzionale, ma sono anche esposti presso le Direzioni regionali, le Direzioni di coordinamento metropolitano e i Consigli degli Ordini degli avvocati territorialmente competenti. Martedì 11 aprile partirà la nuova procedura per l’ammissione.