Insediato il Consiglio d’indirizzo del teatro Massimo: ora il sovrintendente

Lagalla ringrazia Artioli

PALERMO – “Si è ufficialmente insediato nel corso della seduta di oggi il nuovo Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo. All’avvocato Federico Ferina, al docente e avvocato Daniele Anselmo, al giornalista e direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino e all’imprenditrice Marcella Cannariato rivolgo il mio più sentito augurio di buon lavoro”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Avviato l’iter per il sovrintendente

“Nel corso della seduta i nuovi componenti sono stati aggiornati sul periodo di gestione amministrativa del Teatro, avvenuto sotto la responsabilità della presidenza e del direttore esecutivo Artioli, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno dimostrati in questo momento – ancora Lagalla -. Contestualmente, secondo quanto previsto dallo statuto, sono state avviate le procedure per la designazione del nuovo sovrintendente che avverrà nel corso della prossima seduta. In quella data il Consiglio di indirizzo designerà il nome del nuovo sovrintendente da sottoporre al ministero della Cultura”.