Tragico incidente a Roma, muore a 41 anni un’insegnante di Paternò

La donna ha perso il controllo della sua auto

CATANIA – Un’insegnante di Paternò è morta in un incidente automobilistico avvenuto a Roma, nel pomeriggio di sabato. La donna, Alessandra Tortomasi, aveva 41 anni.

Tortomasi è morta in ospedale dopo avere perso il controllo della sua Fiat 500 in via Asturia, a Lanuvio, nella zona dei Colli Romani. L’auto si è ribaltata e la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Da subito le sue condizioni sono apparse gravi.

La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Camillo, ma è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.