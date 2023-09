Palermo, lesione all’adduttore per Roberto Insigne

Da definire i tempi di recupero

Al minuto 41 della sfida tra Palermo e Feralpisalò, l’attaccante dei rosanero Roberto Insigne è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Il calciatore è stato sottoposto ad indagini strumentali, così come fa sapere il club di viale del Fante, che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico ed il lavoro differenziato in palestra. Insigne potrebbe anche recuperare in circa due settimane e ritrovare quindi il campo al rientro dalla sosta della Serie B per le gare delle nazionali. Le sue condizioni fisiche verrano monitorate nei prossimi giorni.