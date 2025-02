Intelligenza artificiale: siglato accordo all’Università

Sviluppo di competenze all’avanguardia

Il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, e il Country manager Italia di Devoteam, Francesco Cardinale, hanno siglato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di sviluppare competenze all’avanguardia nel campo dell’Intelligenza Artificiale formando giovani talenti capaci di adottare le tecnologie AI in modo rapido ed efficace.

UniPa e Devoteam intendono costruire insieme un percorso di formazione di eccellenza, di ricerca applicata e di placement, fornendo a studentesse e studenti gli strumenti necessari per diventare protagonisti nel settore ICT e soprattutto delle nuove sfide prospettate dall’evoluzione delle tecnologie Cloud e dell’Intelligenza Artificiale.

“Formiamo nuovi talenti per fare della Sicilia un ecosistema digitale sostenibile e consapevole” — dichiara il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri — “Con Devoteam condividiamo la visione di innovazione e sviluppo, confermando così l’impegno di UniPa nel fornire a studentesse e studenti una formazione specifica nel settore del software con le più avanzate competenze nel dominio della IA, creando le basi per il loro immediato percorso professionale in questo ambito”.

Ringrazio Devoteam per l’opportunità” — continua il rettore Midiri — “perché questa partnership rientra nella strategia complessiva del nostro Ateneo che rafforza sempre più il rapporto con le imprese anche per trovare soluzioni alle sfide nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale”.

“Questa partnership con UniPa rappresenta per Devoteam un passo strategico per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale come motore di trasformazione digitale. In Devoteam crediamo che l’AI sia il pilastro fondamentale per ridefinire il ciclo di vita del software, aumentando l’efficienza, la sicurezza e la scalabilità delle soluzioni tecnologiche” — sottolinea il Country Manager Italia di Devoteam, Francesco Cardinale — “La collaborazione con l’Università di Palermo ci permette di formare talenti altamente qualificati, pronti a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, e di posizionare la Sicilia come un polo di innovazione strategico a livello europeo. Attraverso questa iniziativa, i migliori talenti saranno coinvolti in progetti di ricerca e sviluppo all’avanguardia, contribuendo direttamente alla creazione di soluzioni software avanzate basate su AI, Cloud e automazione intelligente. Il nostro impegno non si limita alla formazione: offriamo un’opportunità concreta di crescita lavorativa, con prospettive di crescita nella sede siciliana di Devoteam, che diventerà un centro di eccellenza per servire clienti in Italia e in tutta Europa. Devoteam condivide con le sue risorse la sua missione: guidare l’innovazione tecnologica con un approccio industrializzato, coniugando agilità, affidabilità e impatto concreto sul business. Collaboriamo non è solo un investimento per le competenze, ma una visione a lungo termine per trasformare la Sicilia in un hub digitale di riferimento per il mercato europeo”.

“Sono particolarmente orgoglioso perché grazie alla lungimiranza dell’ingegnere Cardinale e alla sensibilità del magnifico rettore Midiri ho dato un piccolo contributo al mondo del lavoro siciliano contrastando il fenomeno così penoso della fuga dei talenti”, aggiunge l’avvocato Ivano Natoli, responsabile dei contatti istituzionale di Devoteam Italia.

L’iniziativa punta a coltivare competenze specializzate in AI per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione e accelerare il ciclo di vita del software, migliorando l’efficienza e la competitività delle soluzioni innovative, creando nuove opportunità professionali per i giovani e posizionando la Sicilia come hub strategico per il futuro del software a livello europeo.

Con questa partnership sarà creato un ecosistema di innovazione in quanto i talenti formati all’Università di Palermo saranno direttamente coinvolti in progetti di innovazione, potendo contribuire allo sviluppo di soluzioni software avanzate che utilizzano l’AI come pilastro fondamentale.

Il programma offrirà a studentesse e studenti l’occasione di inserimento immediato nel mondo del lavoro con opportunità di assunzione nella sede siciliana di Devoteam, un polo che sarà potenziato per servire sia il mercato italiano che quello europeo.