Intesa Conad-Enel, consegne con mezzi elettrici a Roma e Palermo

I veicoli di consegna elettrici percorreranno circa 450-500 chilometri al giorno nelle zone servite

1' DI LETTURA

ROMA – Conad avvia un nuovo progetto logistico di consegne a punti vendita in modalità 100% elettrica a Roma, in collaborazione con Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, e a Palermo. L’utilizzo di nuovi veicoli elettrici per la consegna sarà esteso nei prossimi mesi anche nelle città di Torino e Firenze.

Il nuovo progetto prevede l’utilizzo di veicoli elettrici per effettuare le consegne di prodotti dai Cedi (Centri distributivi) a 16 punti vendita di Roma e Palermo. I veicoli di consegna elettrici percorreranno circa 450-500 chilometri al giorno nelle zone servite.

“L’obiettivo di Enel X Way è supportare i partner verso una transizione alla mobilità elettrica semplice e veloce offrendo le migliori soluzioni disponibili sul mercato” dichiara il responsabile vendite clienti privati di Enel X Way Italia, Riccardo Cassetta.

“Il progetto di consegna con modalità 100% elettrica rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra strategia di sostenibilità ambientale”, dichiara il direttore supply chain di Conad, Andrea Mantelli. L’impegno verso una mobilità sostenibile -si legge nella nota congiunta di Enel x way e Conad – viene portato avanti anche attraverso l’installazione di 500 colonnine di ricarica elettrica presso i punti vendita Conad su tutto il territorio nazionale.