Liberazione, atti vandalici nella sede di Giacone: “Intimidazione”

La scoperta questa mattina: "Andremo avanti, non ci faremo intimidire da questi facinorosi"

1' DI LETTURA

CATANIA – Un’intimidazione ai danni di Mirko Giacone, legata al 25 aprile, è stata commesa stamattina ai danni della sede elettorale del candidato al consiglio comunale. A comunicarlo lo stesso Giacone, in una nota in cui dichiara: “Non ci faremo intimidire da questi facinorosi”.

Nel corso del raid vandalico sono state bruciate delle bandiere del Partito Democratico e sono stati gridati degli insulti.

Intimidazione a Giacone: il testo della nota

“Stamani nella sede del comitato elettorale, in Via Vittorio Emanuele 252, del Consigliere del quarto municipio Mirko Giacone, candidato al consiglio comunale insieme all’Avv. Patrizia Tropea è accaduto un atto vandalico intimidatorio, imbrattando con una bomboletta la saracinesca, in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile.

Il 25 Aprile è la festa di tutti. Ciò che è successo stamani nella sede del nostro comitato elettorale, in Via Vittorio Emanuele 252 è vergognoso! Oggi si celebra la sconfitta del nazifascismo e si esaltano i valori della resistenza. Ripuliremo tutto e andremo avanti, non ci faremo intimidire da questi facinorosi che evidentemente non conoscono la storia.”