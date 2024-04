Croce con 9 cartucce, intimidazione al sindaco di Palma di Montechiaro

Solidarietà dal ministro Nello Musumeci

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Una croce in cartone con 9 cartucce calibro 12. Questo il messaggio intimidatorio che il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha trovato sul cancello d’ingresso della sua abitazione.

I carabinieri hanno sentito l’amministratore e cercando di risalire all’autore del gesto tramite le immagini di video sorveglianza poste a controllo della casa del sindaco, che hanno ripreso un uomo, con indosso il casco integrale, che ha attaccato la croce davanti al cancello dell’abitazione.

“Ringrazio gli inquirenti”

“I carabinieri sono arrivati subito e sono operativi, li ringrazio di cuore. Così come ringrazio il prefetto Filippo Romano, il questore Tommaso Amato e il dirigente del commissariato di polizia, il commissario capo Maria Lucia Lombardo, che mi hanno subito chiamato. Non mi sono sentito solo”. Lo ha detto il sindaco Stefano Castellino.

“Sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall’altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Questi gesti vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole, ma deve, sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti. Non sono solo, lo Stato mi è vicino”.

Musumeci: “Si faccia luce su quanto accaduto”

“Sincera vicinanza a Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, per il vile atto intimidatorio subìto. Non è con la esibizione dei proiettili che si esprime il dissenso politico verso il primo cittadino. Ancora peggio, se l’intento è quello di ostacolarne l’azione amministrativa. Spero che gli inquirenti riescano presto a fare luce sull’inquietante episodio e restituire serenità alla famiglia Castellino”. Lo dichiara il senatore Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.