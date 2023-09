Apple presenta iPhone 15: tutte le novità, quando e dove vedere l’evento

La presentazione si tiene a Cupertino, in California

1' DI LETTURA

Apple presenta iPhone 15. L’evento – che si tiene a Cupertino, in California – si chiama ‘Wonderlust’ e si può seguire il 12 settembre dalle ore 19 italiane.

Tutte le principali novità

L’iPhone 15 è il modello base da 6,1 pollici, mentre l’iPhone 15 Plus è la versione più grande da 6,7 pollici. Entrambi sono previsti anche in versione potenziata: si parla di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.; quest’ultimo però potrebbe cambiare nome ed essere chiamato iPhone 15 Ultra.

Il nuovo smartphone Apple monterà un pannello Oled Lpts da 6.1 pollici. Il design dovrebbe rimanere invariato, anche se non si esclude la possibilità di una cover posteriore in vetro più resistente. Sembra scontata la sostituzione della porta Lightning con quella Usb-C, in linea con la normativa comunitaria che entrerà in vigore a partire dal 2024. Il reparto fotocamera potrebbe subire qualche cambiamento: dovrebbero arrivare i sensori principali da 48 Megapixel e grandangolare da 12 Megapixel.

Quando, come e dove seguire la presentazione

L’evento si potrà seguire in diretta streaming sul sito Apple o nell’app Apple TV. È in programma anche la diretta su YouTube, a questo LINK.