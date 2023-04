Ippodromo del Mediterraneo, Daffy Duck protagonista del Premio Trapani

La portacolori di Carlo Landolina è insidiata, senza successo, dal capace Dani Capar che resta secondo

SIRACUSA – Controlla, fin sul finale, una competizione a cui ben si adatta visto i più selettivi 2200 metri che impegnano i cavalli di quattro anni del Premio Trapani. Daffy Duck, sotto la guida di Alessio Di Chiara, è la protagonista del centrale del convegno di trotto andato in scena, giovedì 6 aprile, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. La portacolori di Carlo Landolina è insidiata, senza successo, dal capace Dani Capar che resta secondo, mentre a sorpresa si comporta benissimo, in una più ostica categoria Daisy Rap, sorpresissima della corsa.

Elettra Capar prova a scappare fin dalle prime battute e in dirittura, mentre ci provano in tanti, Ella SM trova una vincente progressione. Arrivo più che emozionante che fa scattare il fotofinish anche per il secondo e il terzo posto tra Elettra Capar e Ercole Forest. È la cronaca del Premio Marsala che impegna i tre anni in un’aperta Condizionata sul miglio.

Il convegno si apre con il successo di Eno De Narmont divenuto puntualissimo da febbraio e che da un capo all’altro decide l’andatura per battere anche il più atteso Urbano Bargal. Il Premio Alcamo, invece, trova il proprietario Bartolomeo Ingardia impegnato su un Black Mamba San autore di uno spunto efficace su Brillant Axe e Splendeur Joyeuse.

Andatura sostenuta quella di Depeche Club nel Premio Erice, Reclamare che registra il tentativo di fuga ripreso da Darknes. Luciano Messineo scatta al momento giusto e si impone al resto della compagnia. Dune Mission SM, terza, è finalmente sul podio. Infine, nel difficile Premio Salemi, Vettel Op prende la testa della Categoria G, dimostrando di saper correre bene nel periodo. Dal ventaglio di avversari si scagliano sull’arrivo Boulan Run e Carinzia Holz, che dimostra buona forma.