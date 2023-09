Ippodromo di Palermo, La Rosa trionfa nel centrale con Dallas Spav

Prima vittoria nella gara clou del cavallo di 4 anni

PALERMO – Grande prestazione di Dallas Spav, cavallo di 4 anni del team Mancuso ben condotto da Francesco La Rosa (i colori sono di Salvatore Pampillonia) sul doppio chilometro all’Ippodromo “La Favorita” di Palermo. È la prima vittoria per lui nella corsa clou del convegno. In partenza al comando va Deep Breath, che conduce per quasi tutta la gara cedendo solamente in dirittura d’arrivo. Terza piazza per Dancing Ferm, il favorito della corsa, che è riuscito a recuperare dopo l’errore iniziale.

Le corse inserite nel palinsesto dell’ippica nazionale erano tre: alla prima, successo di Artù del Brenta con in sulky Giuseppe Porzio; alla terza un grande Natale Cintura trionfa con Eleomeda Jet; alla settima, riservata ai gentlemen, Rosario Vaccaro primeggia su Emiroz.

Infine, Bowie con 442 voti è stato il cavallo dello scorso convegno più votato dagli appassionati, davanti a Damita di Venere con 386 preferenze. Prossimo appuntamento sabato 30 settembre, ingresso gratuito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 3 Artù Del Brenta – tempo 1.14.9 – driver: G. Jr Porzio

2- 2 Brillant Axe

3- 10 Bocca Dorata

Seconda corsa

1- 3 Fiero – 1.17.6 – G. Lo Verde

2- 4 Free Wise L

3- 2 Figo Step

Terza corsa

1- 10 Eleomeda Jet – 1.17.8 – N. Cintura

2- 6 Edwin Tor

3- 7 Etna Trebì

Quarta corsa

1- 2 Fiona And Co – 1.21.1 – A. Di Chiara

2- 5 Fosca Pax

3- 12 Fiamma Big Effe

Quinta corsa

1- 6 Zeppelin Kyu Bar – 1.17.6 – S. Jr Cintura

2- 7 Urbano Bargal

3- 2 Clio

Sesta corsa

1- 6 Dallas Spav – 1.18.8 – F. Jr La Rosa

2- 3 Deep Breath

3- 8 Dancing Ferm

Settima Corsa

1- 7 Emiroz – 1.20.4 – R. Vaccaro

2- 2 Eagle Big Effe

3- 9 Erenio Mais